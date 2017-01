Gundelfingen

Die große Uhr in der Ortsmitte funktionierte in letzter Zeit mal nur auf einer Seite, dann auf keiner. Nun läuft sie wieder. Was steckt dahinter und wird die Uhr weiter richtig ticken? mehr

Kreis Emmendingen

Seit dem 26. Dezember 2016 wird der 66-jährige Rainer Schmidt aus Gutach im Kreis Emmendingen vermisst. Er ist 1,85 Meter groß, hat graues Haar, Oberlippenbart und trägt Brille. mehr