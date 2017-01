Quergelesen

Wenn es draußen dunkel und kalt ist, dann braucht es gelegentlich auch ein wenig Finsternis zwischen den Buchdeckeln. Wir haben fünf besonders düstere Krimis für Sie herausgesucht. mehr

Anerkennungsjahr zur Erzieherin

Die Katholische Verrechnungsstelle Stegen sucht an insgesamt sieben Standorten in Südbaden Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen im Anerkennungsjahr. Warum die Arbeitsplätze in den Kitas heiß begehrt sind, lesen Sie hier. mehr